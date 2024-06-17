Сестра Марин Ле Пен заявила об участии в выборах в Национальное собрание
Старшая сестра Марин Ле Пен – Мари-Каролин Ле Пен – выдвинула свою кандидатуру на внеочередных выборах в нижнюю палату французского парламента – Национальное собрание, сообщает ТАСС.
«На пути к победе. Четвертый избирательный округ департамента Сарта», – процитировало агентство политика.
Мари-Каролин Ле Пен – cтаршая из трех дочерей Жан-Мари Ле Пена и его первой жены Пьеретты Лаланн. Член правой партии «Национальное объединение».
9 июня президент Франции Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Он сделал это после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.
11 июня лидер французских республиканцев Эрик Сиотти предложил создать альянс с правопопулистской партией Марин Ле Пен «Национальное объединение» на предстоящих досрочных парламентских выборах. Сообщается, что некоторые представители республиканцев уже раскритиковали заявление Сиотти и заявили о неготовности сотрудничать с Ле Пен.
По данным Politico, рейтинг партии Ле Пен составляет 28%, коалиции Макрона «Вместе!» – 19%. Показатель республиканцев достигает 11%. Уровень поддержки лично Макрона на 31 мая составил 34%.