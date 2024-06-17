Цивилева будет курировать взаимодействие Минобороны с фондом «Защитники Отечества»
Глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева после назначения на должность заместителя министра обороны России будет курировать взаимодействие между оборонным ведомством и фондом, а также вопросы социального и жилищного обеспечения военнослужащих.
«Это назначение – большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к защитникам Отечества, участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», – заявила она в своем Telegram-канале.
Цивилева поблагодарила президента России Владимира Путина за доверие, отметив, что за год работы фонд «Защитники Отечества» выстроил эффективное взаимодействие со многими ведомствами, а ее новое назначение позволит сделать эту работу еще более продуктивной.
17 июня Путин утвердил в должности нескольких новых заместителей министра обороны. Так, глава российского государства назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны, Цивилеву и Павла Фрадкова – заместителями главы ведомства, а Олега Савельева – замминистра – руководителем аппарата министерства.