Путин назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны
Глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назначена заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
В новой должности Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих.
О создании специального государственного фонда «Защитники Отечества» Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним. Главная задача фонда – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и членов их семей, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.
17 июня Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны, Цивилеву и Павла Фрадкова – заместителями главы ведомства, а Олега Савельева – замминистра – руководителем аппарата министерства. Таким образом, не занятыми остаются две вакансии замминистра, включая место статс-секретаря.
12 мая Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. На пост главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее являлся первым вице-премьером.