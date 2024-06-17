Путин назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны

О создании специального государственного фонда «Защитники Отечества» Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним. Главная задача фонда – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и членов их семей, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.