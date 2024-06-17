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Путин назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны

Ведомости

Глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назначена заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В новой должности Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих.

О создании специального государственного фонда «Защитники Отечества» Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Он подчеркнул, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии». По словам Путина, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени работать с ним. Главная задача фонда – обеспечить комплексное сопровождение участников спецоперации и членов их семей, а также семей погибших бойцов. Им оказывается помощь по разным направлениям социальной и профессиональной жизни.

17 июня Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны, Цивилеву и Павла Фрадкова – заместителями главы ведомства, а Олега Савельева – замминистра – руководителем аппарата министерства. Таким образом, не занятыми остаются две вакансии замминистра, включая место статс-секретаря.

12 мая Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. На пост главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее являлся первым вице-премьером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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