Тихоокеанский флот начал развертывание на учениях с участием около 40 кораблей

Экипажи отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей в море и отражение нападения БПЛА и БЭК, нанесение ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника и др. Учения пройдут с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. В них примут участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения и порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ.