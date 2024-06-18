Тихоокеанский флот начал развертывание на учениях с участием около 40 кораблей
Силы Тихоокеанского флота начали развертывание в рамках планового двустороннего учения, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Учение в текущем году впервые приобретает формат двустороннего, так как разыгрывается между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке РФ», – говорится в сообщении.
Экипажи отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей в море и отражение нападения БПЛА и БЭК, нанесение ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника и др. Учения пройдут с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. В них примут участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения и порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ.
В Белоруссии с 16 по 21 июня проходит совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ, сообщила 16 июня пресс-служба минобороны республики. На базе противоминного центра будет проведено тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач.
12 июня в порт Гаваны зашли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), нефтяной танкер «Академик Пашин», спасательный буксир «Николай Чикер». На Кубе экипажи кораблей и судов обеспечения «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть», сообщало Минобороны России.