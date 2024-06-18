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Тихоокеанский флот начал развертывание на учениях с участием около 40 кораблей

Ведомости

Силы Тихоокеанского флота начали развертывание в рамках планового двустороннего учения, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Учение в текущем году впервые приобретает формат двустороннего, так как разыгрывается между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке РФ», – говорится в сообщении.

Экипажи отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей в море и отражение нападения БПЛА и БЭК, нанесение ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника и др. Учения пройдут с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. В них примут участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения и порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ.

В Белоруссии с 16 по 21 июня проходит совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил стран СНГ, сообщила 16 июня пресс-служба минобороны республики. На базе противоминного центра будет проведено тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач.

12 июня в порт Гаваны зашли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), нефтяной танкер «Академик Пашин», спасательный буксир «Николай Чикер». На Кубе экипажи кораблей и судов обеспечения «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть», сообщало Минобороны России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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