В Белоруссии пройдет сбор подразделений инженерных войск стран СНГ

21 мая начался первый этап учений ракетных соединений Южного военного округа, которые направлены на подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. 27 мая к учениям присоединилась Белоруссия. 2 июня стало известно, что экипажи белорусской авиации и инженерно-технический состав прошли весь цикл подготовки к работе с тактическим ядерным оружием.