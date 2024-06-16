В Белоруссии пройдет сбор подразделений инженерных войск стран СНГ
В Белоруссии с 16 по 21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил (ВС) стран СНГ, сообщает пресс-служба минобороны республики.
На базе противоминного центра будет проведено тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач.
12 июня начальник генерального штаба ВС – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместные учения России и республики с нестратегическими ядерными силами показали, что вооруженные силы готовы к применению специального ядерного оружия.
21 мая начался первый этап учений ракетных соединений Южного военного округа, которые направлены на подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. 27 мая к учениям присоединилась Белоруссия. 2 июня стало известно, что экипажи белорусской авиации и инженерно-технический состав прошли весь цикл подготовки к работе с тактическим ядерным оружием.
11 июня в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.