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В Белоруссии пройдет сбор подразделений инженерных войск стран СНГ

Ведомости

В Белоруссии с 16 по 21 июня пройдет совместный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил (ВС) стран СНГ, сообщает пресс-служба минобороны республики.

На базе противоминного центра будет проведено тактико-специальное занятие по порядку выполнения задач.

12 июня начальник генерального штаба ВС – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместные учения России и республики с нестратегическими ядерными силами показали, что вооруженные силы готовы к применению специального ядерного оружия.

21 мая начался первый этап учений ракетных соединений Южного военного округа, которые направлены на подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. 27 мая к учениям присоединилась Белоруссия. 2 июня стало известно, что экипажи белорусской авиации и инженерно-технический состав прошли весь цикл подготовки к работе с тактическим ядерным оружием.

11 июня в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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