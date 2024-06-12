В генштабе Белоруссии после учений заявили о готовности применить ядерное оружие
Совместные учения России и Белоруссии с нестратегическими ядерными силами показали, что вооруженные силы (ВС) республики готовы к применению специального ядерного оружия, заявил начальник генерального штаба ВС – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. Об этом сообщается на сайте минобороны республики.
«Такие тренировки и отработка важных вопросов по применению нестратегического ядерного оружия являются одним из способов повышения нашей готовности и нашего потенциала», – пояснил Муравейко.
Все контрольные нормативы были выполнены четко и раньше обозначенного срока. Начальник генштаба ВС Белоруссии отметил, что удовлетворен работой расчетов, летчиков и инженерно-технического состава.
21 мая начался первый этап учений ракетных соединений Южного военного округа, которые направлены на подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. 27 мая к учениям присоединилась Белоруссия. 2 июня стало известно, что экипажи белорусской авиации и инженерно-технический состав прошли весь цикл подготовки к работе с тактическим ядерным оружием.
11 июня в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. Учения направлены на подготовку личного состава и соответствующей техники России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.