Politico: Шарль Мишель может стать главой МИД Бельгии

4 июня Politico со ссылкой на дипломатов ЕС писало, что Мишель «замышляет отомстить» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, помешав ей переизбраться на второй срок, чтобы самому получить высшую должность. При этом фон дер Ляйен во время пандемии коронавируса и боевых действий на Украине улучшила свою репутацию, отмечает издание, называя ее «главным кризисным менеджером».