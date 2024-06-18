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Politico: Шарль Мишель может стать главой МИД Бельгии

Ведомости

Президент Европейского совета Шарль Мишель может перейти на должность министра иностранных дел Бельгии, пишет Politico со ссылкой на двух бельгийских чиновников.

«Еще слишком рано [говорить о назначении Мишеля], но это вполне реально», – сказал один из собеседников издания.

Бельгийские чиновники считают, что переход Мишеля на должность главы МИДа имеет смысл, учитывая его опыт работы в качестве бывшего премьер-министра (с 2014 по 2019 г.) и президента Евросовета (с 2019 г.).

О том, что Мишель может стать следующим главой МИДа, 17 июня сообщила газета De Tijd.

4 июня Politico со ссылкой на дипломатов ЕС писало, что Мишель «замышляет отомстить» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, помешав ей переизбраться на второй срок, чтобы самому получить высшую должность. При этом фон дер Ляйен во время пандемии коронавируса и боевых действий на Украине улучшила свою репутацию, отмечает издание, называя ее «главным кризисным менеджером».

Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что фон дер Ляйен гарантирован новый срок председательства в ЕК. По итогам прошедших в период с 6 по 9 июня выборов Европейская народная партия (ЕНП) фон дер Ляйен набрала 190 мандатов и сохранила относительное большинство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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