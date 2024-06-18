Politico: Шарль Мишель может стать главой МИД Бельгии
Президент Европейского совета Шарль Мишель может перейти на должность министра иностранных дел Бельгии, пишет Politico со ссылкой на двух бельгийских чиновников.
«Еще слишком рано [говорить о назначении Мишеля], но это вполне реально», – сказал один из собеседников издания.
Бельгийские чиновники считают, что переход Мишеля на должность главы МИДа имеет смысл, учитывая его опыт работы в качестве бывшего премьер-министра (с 2014 по 2019 г.) и президента Евросовета (с 2019 г.).
4 июня Politico со ссылкой на дипломатов ЕС писало, что Мишель «замышляет отомстить» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, помешав ей переизбраться на второй срок, чтобы самому получить высшую должность. При этом фон дер Ляйен во время пандемии коронавируса и боевых действий на Украине улучшила свою репутацию, отмечает издание, называя ее «главным кризисным менеджером».
Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что фон дер Ляйен гарантирован новый срок председательства в ЕК. По итогам прошедших в период с 6 по 9 июня выборов Европейская народная партия (ЕНП) фон дер Ляйен набрала 190 мандатов и сохранила относительное большинство.