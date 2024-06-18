Урсула фон дер Ляйен готовится идти на второй срок

Урсула фон дер Ляйен готовится идти на второй срокСотрудничество с укрепившими свои позиции правопопулистами не входит в ее планы
Урсуле фон дер Ляйен гарантирован новый срок председательства в Европейской комиссии (ЕК). Об этом со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщила газета Financial Times. «Иной исход даже не обсуждается», – сказал изданию один из собеседников.
Сторонники фон дер Ляйен уверены в поддержке ее кандидатуры со стороны глав стран – членов ЕС (нужно квалифицированное большинство: 15 из 27), так как 13 из них – члены партий, составляющих победившую на выборах в Европарламент правоцентристскую Европейскую народную партию (ЕНП). Но политику также необходимо получить поддержку Европарламента (в нем 705 депутатов).
По итогам прошедших в период с 6 по 9 июня выборов ЕНП фон дер Ляйен набрала 190 мандатов и сохранила относительное большинство. Но для переизбрания за ее кандидатуру должен проголосовать 361 депутат. Поэтому фон дер Ляйен придется просить помощи у других фракций.
В 2019 г. во время избрания на первый срок ей удалось получить 383 голоса (при необходимых 373). Тогда помимо ее ЕНП фон дер Ляйен поддержали левые и либеральные фракции: часть депутатов Прогрессивного альянса социалистов и демократов (СД), «Европейских левых» и либеральной фракции «Обновляя Европу». В новом созыве эти три фракции совместно контролируют 255 мандатов.
Но весной 2024 г. в СМИ появилась информация об угрозе со стороны СД лишить фон дер Ляйен своей поддержки, если она попытается сотрудничать с правыми фракциями. Также 12 июня сопредседатель фракции «Зеленых» Бас Эйкхот заявил о необходимости ее включения в коалицию вместе с ЕНП. В противном случае группа может не поддержать ее переизбрание.
Вопрос переизбрания фон дер Ляйен уже решенный, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Европейские мейнстримные партии в целом устояли по итогам недавних выборов в Европарламент. Урок из усиления правопопулистских партий вряд ли будет извлечен.
По последним данным, правопопулистские фракции совместно с независимыми и не присоединившимися ни к одной из групп депутатами контролируют приблизительно 187 мандатов. Диалог с правыми будет выборочным, продолжает Соколов. Во внешней и внутренней политике ожидать от фон дер Ляйен конструктивного сотрудничества с правыми не стоит.
Что касается политического курса самой фон дер Ляйен, то от нее можно ожидать трансформации европейской политики в сторону отхода от разочаровавшего избирателей зеленого курса и отказа от его наиболее радикальных мер, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова. Кроме того, больше внимания будет уделено координации единого европейского оборонного заказа, отмечает эксперт.
Также обновленному Европарламенту предстоит выбрать нового главу европейской дипломатии (ныне пост занимает Жозеп Боррель) и председателя Европейского совета (сейчас это Шарль Мишель). На первый пост претендуют действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а также бывшие премьеры Люксембурга и Бельгии Ксавье Беттель Александр де Кроо. На второй – бывший премьер Португалии Антониу Кошту.
Главы стран-членов подтвердят все три кандидатуры, включая председателя ЕК, на саммите 27–28 июня. В Европарламенте выборы председателя, предположительно, пройдут после 15 июля.
Возможное назначение Каллас говорит о реальной перспективе ужесточения политики ЕС на российском направлении, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В отдельных сферах отношения могут достигнуть нового минимума, резюмирует эксперт.