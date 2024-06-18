Урсула фон дер Ляйен готовится идти на второй срок

Но весной 2024 г. в СМИ появилась информация об угрозе со стороны СД лишить фон дер Ляйен своей поддержки, если она попытается сотрудничать с правыми фракциями. Также 12 июня сопредседатель фракции «Зеленых» Бас Эйкхот заявил о необходимости ее включения в коалицию вместе с ЕНП. В противном случае группа может не поддержать ее переизбрание.