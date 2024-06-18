Италия готовится поставить Украине партию ракет Storm Shadow
Италия в рамках девятого пакета военной помощи Украине поставит Киеву ракеты Storm Shadow, сообщила газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.
«Девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гуидо Крозетто представит до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow», – говорится в материале.
Дальнобойные ракеты потенциально способны нанести удары по российской территории, пишет издание.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в конце мая заявил, что оружие, которое посылает его страна Украине, не должно использоваться для ударов по территории России. Гуидо также призывал западные страны воспользоваться всеми доступными дипломатическими способами и возможностями, чтобы положить конец конфликту. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в конце марта выразила президенту Франции Эммануэлю Макрону свое несогласие с его высказываниями о возможном направлении войск НАТО на Украину.
О передаче Украине авиационных крылатых ракеты большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае 2023 г. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных.