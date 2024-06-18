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Италия готовится поставить Украине партию ракет Storm Shadow

Ведомости

Италия в рамках девятого пакета военной помощи Украине поставит Киеву ракеты Storm Shadow, сообщила газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.

«Девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гуидо Крозетто представит до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow», – говорится в материале.

Дальнобойные ракеты потенциально способны нанести удары по российской территории, пишет издание.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в конце мая заявил, что оружие, которое посылает его страна Украине, не должно использоваться для ударов по территории России. Гуидо также призывал западные страны воспользоваться всеми доступными дипломатическими способами и возможностями, чтобы положить конец конфликту. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в конце марта выразила президенту Франции Эммануэлю Макрону свое несогласие с его высказываниями о возможном направлении войск НАТО на Украину.

О передаче Украине авиационных крылатых ракеты большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае 2023 г. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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