Италия готовится поставить Украине партию ракет Storm Shadow

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в конце мая заявил, что оружие, которое посылает его страна Украине, не должно использоваться для ударов по территории России. Гуидо также призывал западные страны воспользоваться всеми доступными дипломатическими способами и возможностями, чтобы положить конец конфликту. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в конце марта выразила президенту Франции Эммануэлю Макрону свое несогласие с его высказываниями о возможном направлении войск НАТО на Украину.