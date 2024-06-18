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Медведев: наступление РФ продолжится, если Киев не примет предложение Путина

Ведомости

Наступление России продолжится, если Украина не примет изложенные президентом России Владимиром Путиным условия для начала переговорного процесса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«События будут развиваться по тому сценарию, о котором сейчас говорят. То есть наши наступательные действия продолжатся, и где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Медведев добавил, что у Киева есть возможность установить мир. По его словам, каждое следующее предложение будет хуже предыдущего.

14 июня Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной и прекращения огня. Он заявил, что для этого Киев должен вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о всей территории этих регионов в пределах их административных границ.

Еще одним условием является гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. Кроме того, Путин назвал среди условий признание Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, что предполагает и отмену санкций против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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