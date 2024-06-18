Медведев: наступление РФ продолжится, если Киев не примет предложение Путина

«События будут развиваться по тому сценарию, о котором сейчас говорят. То есть наши наступательные действия продолжатся, и где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).