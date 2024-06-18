Дума одобрила проект об ответственности за провоз патогенных биоорганизмов

Дума одобрила проект об ответственности за провоз патогенных биоорганизмовИнициатива принята в первом чтении
Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за провоз в Россию патогенных биоорганизмов принят Госдумой в первом чтении, следует из думской электронной базы.
Авторы инициативы предлагают дополнить ст. 226.1 УК РФ и установить за контрабанду патогенных биоорганизмов (вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза) лишение свободы на срок до 12 лет.
Также предлагается ужесточить ответственность за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами (ст. 248 УК РФ) – до восьми лет лишения свободы.
Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Ирина Яровая, Андрей Картаполов, Василий Пискарев, Бадма Башанкаев, Александр Прокопьев, справоросс Сергей Кабышев, депутат от КПРФ Николай Осадчий, депутат от ЛДПР Сергей Леонов, депутат от «Новых людей» Георгий Арапов и др.
Пискарев говорил, что принятие закона будет способствовать укреплению безопасности России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие проекта, заявил, что были выявлены «многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ на Украине».
В апреле 2023 г. Совет Федерации одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Согласно документ, США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.