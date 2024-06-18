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Дума одобрила проект об ответственности за провоз патогенных биоорганизмов

Инициатива принята в первом чтении
Ведомости

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за провоз в Россию патогенных биоорганизмов принят Госдумой в первом чтении, следует из думской электронной базы.

Авторы инициативы предлагают дополнить ст. 226.1 УК РФ и установить за контрабанду патогенных биоорганизмов (вирусов, микроорганизмов, токсинов, биоагентов, полученных в результате генетических манипуляций и биосинтеза) лишение свободы на срок до 12 лет.

Также предлагается ужесточить ответственность за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами (ст. 248 УК РФ) – до восьми лет лишения свободы.

Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Ирина Яровая, Андрей Картаполов, Василий Пискарев, Бадма Башанкаев, Александр Прокопьев, справоросс Сергей Кабышев, депутат от КПРФ Николай Осадчий, депутат от ЛДПР Сергей Леонов, депутат от «Новых людей» Георгий Арапов и др.

Пискарев говорил, что принятие закона будет способствовать укреплению безопасности России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие проекта, заявил, что были выявлены «многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ на Украине».

В апреле 2023 г. Совет Федерации одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Согласно документ, США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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