В апреле 2023 г. Совет Федерации одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины. Согласно документ, США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и в случае необходимости производить и применять его за пределами национальной территории.