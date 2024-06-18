Байден облегчит процедуру получения гражданства США для нелегальных иммигрантов
Президент США Джо Байден 18 июня объявит о старте программы, предлагающей путь к гражданству иммигрантов, находящихся в Штатах нелегально и состоящих в браке с американскими гражданам, пишет Reuters.
Программа, которая будет развернута в ближайшие месяцы, будет открыта для примерно 500 000 супругов, проживших в США не менее 10 лет по состоянию на 17 июня, сообщили изданию высокопоставленные чиновники администрации Байдена. По их словам, около 50 000 детей в возрасте до 21 года, родители которых являются гражданами США, также будут иметь на это право. Большинство людей, которые получат льготы, – мексиканцы.
Сообщается, что программа Байдена позволит супругам и детям подать заявление на получение постоянного вида на жительство, не выезжая из США, что избавит их от потенциально длительного процесса и разделения семей. Reuters отмечает, что запланированная Байденом программа легализации может усилить его предвыборный посыл о том, что он поддерживает более гуманную иммиграционную систему, и показать, чем он отличается от бывшего президента США Дональда Трампа. Он занимает жесткую позицию в отношении как легальной, так и нелегальной иммиграции.
22 января после того, как Верховный суд США отменил судебный запрет 5–6, на американо-мексиканской границе на территории Техаса произошло обострение. Приказ властей штата запрещал федеральному правительству сносить ограждение из колючей проволоки, которое Техас установил на государственной границе. После этого губернатор 24 января издал указ, объявивший о ситуации «вторжения» мигрантов в штат. 26 января он заявил, что Техас продолжит самостоятельно защищаться от наплыва мигрантов, который произошел из-за «бездействия» федеральных властей в лице Байдена в ситуации на границе с Мексикой.