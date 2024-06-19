ЦИК утвердил 13 партий, которым на выборах не требуется сбор подписей

14 июня ЦИК России назвала регионы, где в единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе. ДЭГ будет доступно на всей территории девяти регионов: Алтай, Марий Эл, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и Севастополь. Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. Речь идет о Карелии, Чечне, Чувашии, Алтайском крае, Камчатке, Московской, Свердловской областях, Ненецком автономном округе. Также проголосовать дистанционно можно будет в Коми, Пермском крае, Архангельской, Костромской, Псковской, Смоленской, Томской и Ярославской областях. В Москве ДЭГ состоится на региональной платформе.