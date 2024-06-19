ЦИК утвердил 13 партий, которым на выборах не требуется сбор подписей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила перечень из 13 партий, которые могут выдвигать кандидатов на должность депутатов Госдумы без необходимости сбора подписей избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК РФ.
В список вошли партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», «Яблоко», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа» и «Партия прямой демократии». Они считаются поддержанными избирателями на основании результатов последних выборов депутатов Госдумы, депутатов законодательных органов субъектов РФ.
14 июня ЦИК России назвала регионы, где в единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе. ДЭГ будет доступно на всей территории девяти регионов: Алтай, Марий Эл, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и Севастополь. Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. Речь идет о Карелии, Чечне, Чувашии, Алтайском крае, Камчатке, Московской, Свердловской областях, Ненецком автономном округе. Также проголосовать дистанционно можно будет в Коми, Пермском крае, Архангельской, Костромской, Псковской, Смоленской, Томской и Ярославской областях. В Москве ДЭГ состоится на региональной платформе.