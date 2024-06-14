ДЭГ на федеральной платформе будет применен в 25 регионах на выборах в сентябре

ДЭГ на федеральной платформе будет применен в 25 регионах на выборах в сентябреВ Москве ДЭГ пройдет на региональной платформе
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России назвала регионы, где в Единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе, передает корреспондент «Ведомостей».
ДЭГ будет доступно на всей территории девяти регионов: Алтай, Марий Эл, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и город Севастополь.
Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. Речь идет о Карелии, Чечне, Чувашии, Алтайском крае, Камчатке, Московской, Свердловской областях, Ненецком автономном округе. Также проголосовать дистанционно можно будет в Коми, Пермском крае, Архангельской, Костромской, Псковской, Смоленской, Томской и Ярославской областях.
В Москве ДЭГ состоится на региональной платформе.
Единый день голосования в этом году пройдет 8 сентября. Запланировано более 4000 избирательных кампаний в 83 регионах России. В частности, в 20 регионах будут избраны губернаторы.
В Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы VIII созыва. 13 июня Мосгоризбирком принял решение, что голосование будет проходить в три дня – 6, 7 и 8 сентября. На выборах 2024 г. все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам. Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах, писали «Ведомости» в начале апреля.
Дистанционное электронное голосование впервые применили в Единый день голосования 8 сентября 2019 г. в Москве на выборах депутатов Мосгордумы. В качестве эксперимента ДЭГ организовали в трех столичных избирательных округах из 45. В мае 2020 г. возможность проведения федеральных выборов при помощи ДЭГ закрепили в российском законодательстве. Решение об использовании этой формы принимает ЦИК.