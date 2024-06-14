ДЭГ на федеральной платформе будет применен в 25 регионах на выборах в сентябре

В Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы VIII созыва. 13 июня Мосгоризбирком принял решение, что голосование будет проходить в три дня – 6, 7 и 8 сентября. На выборах 2024 г. все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам. Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах, писали «Ведомости» в начале апреля.