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ДЭГ на федеральной платформе будет применен в 25 регионах на выборах в сентябре

В Москве ДЭГ пройдет на региональной платформе
Анастасия Швецова
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России назвала регионы, где в Единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе, передает корреспондент «Ведомостей».

ДЭГ будет доступно на всей территории девяти регионов: Алтай, Марий Эл, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области и город Севастополь. 

Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. Речь идет о Карелии, Чечне, Чувашии, Алтайском крае, Камчатке, Московской, Свердловской областях, Ненецком автономном округе. Также проголосовать дистанционно можно будет в Коми, Пермском крае, Архангельской, Костромской, Псковской, Смоленской, Томской и Ярославской областях.

В Москве ДЭГ состоится на региональной платформе.

Единый день голосования в этом году пройдет 8 сентября. Запланировано более 4000 избирательных кампаний в 83 регионах России. В частности, в 20 регионах будут избраны губернаторы. 

В Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы VIII созыва. 13 июня Мосгоризбирком принял решение, что голосование будет проходить в три дня – 6, 7 и 8 сентября. На выборах 2024 г. все 45 депутатов будут избираться в Мосгордуму по одномандатным округам. Парламентские партии планируют выставить кандидатов во всех округах, писали «Ведомости» в начале апреля.

Дистанционное электронное голосование впервые применили в Единый день голосования 8 сентября 2019 г. в Москве на выборах депутатов Мосгордумы. В качестве эксперимента ДЭГ организовали в трех столичных избирательных округах из 45. В мае 2020 г. возможность проведения федеральных выборов при помощи ДЭГ закрепили в российском законодательстве. Решение об использовании этой формы принимает ЦИК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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