Захарова назвала истерикой реакцию Запада на поездку Путина в КНДР
Запад «судорожно» отреагировал на визит президента России Владимира Путина в КНДР, любые действия РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают истерику у западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Все, что Россия делает на пространстве, как мы называли раньше и будем называть, Азиатско-Тихоокеанского региона, <...> будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику. Теперь вопрос: имеем ли мы право на внешнюю политику и на активное участие в международных отношениях в АТР? Ответ очевиден. Конечно. Мы и есть часть АТР, значительная часть АТР», – отметила Захарова.
Реакцию США на поездку Путина в Северную Корею представитель МИДа связала с «исторической ненавистью» Вашингтона к Пхеньяну.
Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В Белом доме 18 июня выразили обеспокоенность углублением сотрудничества России и КНДР. Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что якобы поставки Пхеньяном оружия Москве способствовали развязыванию конфликта на Украине.