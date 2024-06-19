Захарова назвала истерикой реакцию Запада на поездку Путина в КНДР

«Все, что Россия делает на пространстве, как мы называли раньше и будем называть, Азиатско-Тихоокеанского региона, <...> будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику. Теперь вопрос: имеем ли мы право на внешнюю политику и на активное участие в международных отношениях в АТР? Ответ очевиден. Конечно. Мы и есть часть АТР, значительная часть АТР», – отметила Захарова.