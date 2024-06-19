Гросси: санкции против «Росатома» поставят в тупик ядерную промышленность

14 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием. Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Гросси пояснил, что это допущение в законе в том числе не позволит рынку измениться одномоментно. Россия занимает первое место в мире по обогащению урана.