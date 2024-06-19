Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Гросси: санкции против «Росатома» поставят в тупик ядерную промышленность

Ведомости

Введение санкций против «Росатома» было бы непрактичным и поставило бы ядерную промышленность многих стран в тупик. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Reuters.

«Многие компании на Западе зависят от российских поставок – обогащенного урана или топлива... По общему мнению, введение санкций против "Росатома" было бы нереальным и непрактичным. Это поставит ядерную промышленность многих стран в тупик», – сказал Гросси.

Снижение зависимости от российского атомного сектора обойдется Европе в миллиарды, считает Гросси, и он не видит немедленного отказа от сотрудничества. Глава МАГАТЭ добавил, что более важной проблемой является инфраструктура и стимулы, а также прогнозы роста спроса на уран во всем мире.

«Честно говоря, я вижу скорее увеличение присутствия российских мощностей по обогащению урана в мире, чем уменьшение», – сказал он.

Гросси также отметил сокращение военных операций вокруг Запорожской АЭС. Опасения по поводу возможного ядерного инцидента были высоки в 2022 г., а также после разрушения Каховской плотины в 2023 г.

«Милитаризации, размещения тяжелой артиллерии не было», – сказал он, добавив, что близлежащие зоны боевых действий и периодические отключения электроэнергии по-прежнему вызывают беспокойство.

«Минимальный персонал, необходимый для присмотра за станцией в нынешней ситуации, есть», – добавил он.

3 июня Гросси отметил, что ситуация на рынке ядерного топлива не изменится быстро из-за санкций США в отношении российского урана, на это потребуются годы.

14 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием. Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Гросси пояснил, что это допущение в законе в том числе не позволит рынку измениться одномоментно. Россия занимает первое место в мире по обогащению урана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных