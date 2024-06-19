Гросси: санкции против «Росатома» поставят в тупик ядерную промышленность
Введение санкций против «Росатома» было бы непрактичным и поставило бы ядерную промышленность многих стран в тупик. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Reuters.
«Многие компании на Западе зависят от российских поставок – обогащенного урана или топлива... По общему мнению, введение санкций против "Росатома" было бы нереальным и непрактичным. Это поставит ядерную промышленность многих стран в тупик», – сказал Гросси.
Снижение зависимости от российского атомного сектора обойдется Европе в миллиарды, считает Гросси, и он не видит немедленного отказа от сотрудничества. Глава МАГАТЭ добавил, что более важной проблемой является инфраструктура и стимулы, а также прогнозы роста спроса на уран во всем мире.
«Честно говоря, я вижу скорее увеличение присутствия российских мощностей по обогащению урана в мире, чем уменьшение», – сказал он.
Гросси также отметил сокращение военных операций вокруг Запорожской АЭС. Опасения по поводу возможного ядерного инцидента были высоки в 2022 г., а также после разрушения Каховской плотины в 2023 г.
«Милитаризации, размещения тяжелой артиллерии не было», – сказал он, добавив, что близлежащие зоны боевых действий и периодические отключения электроэнергии по-прежнему вызывают беспокойство.
«Минимальный персонал, необходимый для присмотра за станцией в нынешней ситуации, есть», – добавил он.
3 июня Гросси отметил, что ситуация на рынке ядерного топлива не изменится быстро из-за санкций США в отношении российского урана, на это потребуются годы.
14 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием. Действие законопроекта рассчитано до 31 декабря 2040 г. Но до 1 января 2028 г. он допускает временные исключения. Гросси пояснил, что это допущение в законе в том числе не позволит рынку измениться одномоментно. Россия занимает первое место в мире по обогащению урана.