Госдума приняла в первом чтении проект о ежегодной выплате семьям с двумя детьми

Выплата устанавливается каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии их очного обучения) и при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов. Размер выплаты будет определен в виде разницы между суммой уплаченного НДФЛ за год и суммой НДФЛ, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Право на выплату имеют граждане России, проживающие на территории страны.