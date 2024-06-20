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Госдума приняла в первом чтении проект о ежегодной выплате семьям с двумя детьми

Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект федерального закона о ежегодном налоговом вычете для граждан с двумя и более детьми при условии, что среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в месяц. Документ опубликован в думской электронной базе.

Закон «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» был внесен в Госдуму 31 мая.

Выплата устанавливается каждому из родителей детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии их очного обучения) и при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов. Размер выплаты будет определен в виде разницы между суммой уплаченного НДФЛ за год и суммой НДФЛ, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Право на выплату имеют граждане России, проживающие на территории страны.

При принятии закон вступит в силу с 1 января 2026 г.

На пленарном заседании парламентарии также приняли в первом чтении внесенные кабмином поправки в Налоговый кодекс, совершенствующие налоговую систему, и законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, - семей с детьми, пенсионеров, ветеранов».

30 мая правительство поддержало пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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