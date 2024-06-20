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США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

Ведомости

США решили передавать все производимые системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Правительство Соединенных Штатов приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритет в краткосрочных планах поставок иностранных военных продаж другим странам, в частности Patriot и NASAMS, чтобы отправлять Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Кирби добавил, что системы ПВО будут направлены на Украину в ближайшие недели. По его словам, США поставляют системы ПВО и ракеты-перехватчики из собственных запасов. Он также подчеркнул, что переориентирование поставок не коснется Тайваня.

20 июня газета Financial Times писала, что США не будут принимать новые заказы на системы ПВО Patriot до тех пор, пока у Украины не появится достаточно средств для защиты. Президент США Джо Байден пообещал, что страна возьмет на себя обязательства по поставке дополнительных систем ПВО Киеву. Все, что есть у США, отправят на Украину, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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