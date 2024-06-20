США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS
США решили передавать все производимые системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Правительство Соединенных Штатов приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритет в краткосрочных планах поставок иностранных военных продаж другим странам, в частности Patriot и NASAMS, чтобы отправлять Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кирби добавил, что системы ПВО будут направлены на Украину в ближайшие недели. По его словам, США поставляют системы ПВО и ракеты-перехватчики из собственных запасов. Он также подчеркнул, что переориентирование поставок не коснется Тайваня.
20 июня газета Financial Times писала, что США не будут принимать новые заказы на системы ПВО Patriot до тех пор, пока у Украины не появится достаточно средств для защиты. Президент США Джо Байден пообещал, что страна возьмет на себя обязательства по поставке дополнительных систем ПВО Киеву. Все, что есть у США, отправят на Украину, подчеркнул он.