США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

20 июня газета Financial Times писала, что США не будут принимать новые заказы на системы ПВО Patriot до тех пор, пока у Украины не появится достаточно средств для защиты. Президент США Джо Байден пообещал, что страна возьмет на себя обязательства по поставке дополнительных систем ПВО Киеву. Все, что есть у США, отправят на Украину, подчеркнул он.