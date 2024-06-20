FT: США приостановят выполнение всех заказов на ПВО Patriot
США собираются приостановить все заказы на системы ПВО Patriot до тех пор, пока у Украины не появится достаточно средств для защиты. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, которые знакомы с этим решением.
Три собеседника издания сообщили, что об этом шаге правительство США объявит 20 июня. При этом на прошлой неделе президент страны Джо Байден пообещал, что Штаты возьмут на себя обязательства по поставке дополнительных систем ПВО на Украину. Тогда он заявил, что другим странам, которые ожидают поставки американских систем, придется подождать. По его словам, все, что есть у США, отправят на Украину, пока поставки не закроют потребности страны. Газета также отмечает, что Байден пообещал поставить Киеву больше систем ПВО «относительно быстро».
Заявление США закрепит обязательства Байдена перед Украиной и обеспечит ее системами для защиты городов и критически важной инфраструктуры, сообщили два источника FT, которые знакомы с этим решением. Сейчас Украина имеет как минимум четыре системы Patriot, которые поставили США и Германия.
14 мая представитель воздушных сил ВСУ майор Илья Евлаш заявил газете The New York Times, что ВСУ не могут сбить все ракеты России. Российская армия имеет слишком много ракет С-300, а у украинской армии не хватает систем ПВО.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский и председатель правительства Испании Педро Санчес подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Сумма испанской военной помощи составит около 1,13 млрд евро, в рамках соглашения Киев получит в том числе ракеты Patriot и танки Leopard.