FT: США приостановят выполнение всех заказов на ПВО Patriot

Три собеседника издания сообщили, что об этом шаге правительство США объявит 20 июня. При этом на прошлой неделе президент страны Джо Байден пообещал, что Штаты возьмут на себя обязательства по поставке дополнительных систем ПВО на Украину. Тогда он заявил, что другим странам, которые ожидают поставки американских систем, придется подождать. По его словам, все, что есть у США, отправят на Украину, пока поставки не закроют потребности страны. Газета также отмечает, что Байден пообещал поставить Киеву больше систем ПВО «относительно быстро».