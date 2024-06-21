Володин назвал пять причин для США и ЕС «избавиться от Зеленского»

20 июня президент Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме выразил мнение, что Зеленский остается у власти, потому что на Западе «не хотят его сейчас менять, время не подошло». По оценке российского лидера, это все же случится в первой половине 2025 г., когда на Зеленского «повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста».