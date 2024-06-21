Володин назвал пять причин для США и ЕС «избавиться от Зеленского»
США и Евросоюз (ЕС) решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, для этого есть пять причин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Во-первых, отмечает Володин, рейтинг Зеленского снижается: в мае его поддерживали только 17% граждан Украины. Это происходит на фоне планов по снижению возраста мобилизации, экономических проблем и тяжелой ситуации на поле боя. Во-вторых, срок полномочий Зеленского истек, он, в отличие от Верховной рады, больше не легитимен.
В-третьих, Зеленский и его команда утратили доверие Вашингтона и Брюсселя, считает Володин. Четвертой причиной он назвал неудачи ВСУ на поле боя. Ежемесячные потери украинской армии превышают 50 000 человек, а поставки западного оружия не помогают, отметил спикер ГД. Кроме того, госдолг страны по итогам 2023 г. достиг 80% ВВП. Если в 2025 г. кредиторы откажутся списывать долги Киева, то страну ждет банкротство, заявил Володин. Это пятая причина для избавления от Зеленского.
20 июня президент Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме выразил мнение, что Зеленский остается у власти, потому что на Западе «не хотят его сейчас менять, время не подошло». По оценке российского лидера, это все же случится в первой половине 2025 г., когда на Зеленского «повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста».
Ранее в этот же день Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила, что США и их союзников «устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 г. ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки». В то же время Запад «легко пожертвует» президентом Украины, когда Россия закрепит успехи на поле боя и украинские войска окажутся в безвыходном положении, добавили в СВР.