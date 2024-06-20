«Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 г. ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации», – указано в сообщении службы (цитата по ТАСС).