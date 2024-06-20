СВР: Запад пожертвует Зеленским при закреплении РФ успехов в ходе спецоперации
Запад «легко пожертвует» президентом Украины Владимиром Зеленским, когда Россия закрепит успехи на поле боя, и украинские войска окажутся в безвыходном положении, сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ.
«Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 г. ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации», – указано в сообщении службы (цитата по ТАСС).
СВР также заявила, что Зеленский является несамостоятельным лидером и находится под контролем США.
19 июня парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима порекомендовала Генеральной прокуратуре РФ и ФСБ признать вооруженные силы Украины (ВСУ) террористической организацией. После начала специальной военной операции российские политики неоднократно выступали с призывами признать Украину и режим ее президента Владимира Зеленского террористическими.
26 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский полностью утратил свою легитимность, отменив президентские выборы, он узурпировал власть. По словам председателя Госдумы, пятилетний срок полномочий Зеленского закончился, ссылки на военное положение противоречат конституции Украины.