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СВР: Запад пожертвует Зеленским при закреплении РФ успехов в ходе спецоперации

Ведомости

Запад «легко пожертвует» президентом Украины Владимиром Зеленским, когда Россия закрепит успехи на поле боя, и украинские войска окажутся в безвыходном положении, сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ.

«Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 г. ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации», – указано в сообщении службы (цитата по ТАСС).

СВР также заявила, что Зеленский является несамостоятельным лидером и находится под контролем США.

19 июня парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима порекомендовала Генеральной прокуратуре РФ и ФСБ признать вооруженные силы Украины (ВСУ) террористической организацией. После начала специальной военной операции российские политики неоднократно выступали с призывами признать Украину и режим ее президента Владимира Зеленского террористическими.

26 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский полностью утратил свою легитимность, отменив президентские выборы, он узурпировал власть. По словам председателя Госдумы, пятилетний срок полномочий Зеленского закончился, ссылки на военное положение противоречат конституции Украины. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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