Володин заявил об узурпации власти на Украине ЗеленскимПо словам председателя Госдумы, у него завершилось право выступать от имени жителей страны
Президент Украины Владимир Зеленский полностью утратил свою легитимность, отменив президентские выборы он узурпировал власть. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что с 21 мая президент Украины утратил легитимность. По словам председателя Госдумы, пятилетний срок полномочий Зеленского закончился, ссылки на военное положение противоречат конституции Украины. Согласно конституции, украинский президент не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей в зону боевых действий и принимать решения от лица главы государства.
«С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», – подчеркнул Володин.
Председатель Госдумы заметил, что мобилизованные граждане Украины должны вернуться домой, поскольку президент страны нелегитимен и не может отдавать приказы. Володин также назвал народ Украины единственным источником власти в стране, находящимся в заложниках «у диктатора-марионетки».
Пятилетний срок полномочий президента Украины официально истек 20 мая. Ст. 103 конституции Украины ограничивает срок пребывания Зеленского на посту президента пятью годами. Но на данный момент на Украине действует военное положение, которое ограничивает проведение выборов президента и депутатов Верховной рады. При этом военное положение предусматривает не продление полномочий Зеленского, а отмену выборов, что находится в ведении конституционного суда, как и определение внутренней легитимности Зеленского.
17 мая во время визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что для РФ имеет значение легитимность президента Украины. По мнению главы государства, на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, а оценку должен дать конституционный суд. Президент также обратил внимание, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.