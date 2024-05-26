Володин заявил об узурпации власти на Украине Зеленским

17 мая во время визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что для РФ имеет значение легитимность президента Украины. По мнению главы государства, на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины, а оценку должен дать конституционный суд. Президент также обратил внимание, что судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.