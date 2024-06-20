Путин: представители Верховной Рады не заявляли о готовности к переговорам

В преддверии саммита 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины (ВСУ), если они начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Принципиальная позиция России – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Безусловно, на Украине должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.