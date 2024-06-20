Путин: представители Верховной Рады не заявляли о готовности к переговорам

Путин: представители Верховной Рады не заявляли о готовности к переговорамПо словам президента, Киев затягивает переговоры, чтобы оставаться у власти
Никто из Верховной рады Украины не заявлял о готовности к переговорам. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.
«Мне об этом не известно», – сказал Путин.
На пресс-конференции глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, хотя украинская сторона сама себе их запретила. При этом переговоры должны вестись «не на основе каких-то эфемерных формул», а на основе стамбульских и минских договоренностей.
«Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения, в Минске, в Стамбуле или в Швейцарии», – пояснил президент, добавив, что российские предложения уже лежат «на столе».
Путин также заявил, что надежды на кулуарные переговоры с Западом по Украине не оправдались. При этом именно такой реакции, по словам российского лидера, он и ждал – на первом этапе.
«Что будет позднее, это время покажет. В зависимости, все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле», – пояснил президент.
При этом если ведение переговоров связывается с выводом российских войск, то этого, по словам президента, никогда не случится, потому что нынешние власти Киева не хотят уходить и не хотят проводить выборов в соответствии с конституцией Украины.
«То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов», – объяснил свою позицию Путин.
Российский лидер считает, что президент Украины Владимир Зеленский остается у власти, потому что на Западе «не хотят его сейчас менять, время не подошло». По оценке Путина, это все же случится в первой половине 2025 г., когда на Зеленского «повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста».
В преддверии саммита 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины (ВСУ), если они начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Принципиальная позиция России – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Безусловно, на Украине должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.