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Путин: представители Верховной Рады не заявляли о готовности к переговорам

По словам президента, Киев затягивает переговоры, чтобы оставаться у власти
Дарья Снегова
Владимир Смирнов / РИА Новости

Никто из Верховной рады Украины не заявлял о готовности к переговорам. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

«Мне об этом не известно», – сказал Путин.

На пресс-конференции глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, хотя украинская сторона сама себе их запретила. При этом переговоры должны вестись «не на основе каких-то эфемерных формул», а на основе стамбульских и минских договоренностей.

«Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения, в Минске, в Стамбуле или в Швейцарии», – пояснил президент, добавив, что российские предложения уже лежат «на столе».

Путин также заявил, что надежды на кулуарные переговоры с Западом по Украине не оправдались. При этом именно такой реакции, по словам российского лидера, он и ждал – на первом этапе.

«Что будет позднее, это время покажет. В зависимости, все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле», – пояснил президент.

При этом если ведение переговоров связывается с выводом российских войск, то этого, по словам президента, никогда не случится, потому что нынешние власти Киева не хотят уходить и не хотят проводить выборов в соответствии с конституцией Украины.

«То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов», – объяснил свою позицию Путин.

Российский лидер считает, что президент Украины Владимир Зеленский остается у власти, потому что на Западе «не хотят его сейчас менять, время не подошло». По оценке Путина, это все же случится в первой половине 2025 г., когда на Зеленского «повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста».

В преддверии саммита 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить огонь на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины (ВСУ), если они начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Это предполагает и отмену всех западных санкций против России. Принципиальная позиция России – нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Безусловно, на Украине должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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