МИД Белоруссии заявил о готовности возобновить выполнение ДОВСЕ
Минск готов возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) при условии возврата стран НАТО к его выполнению, но не питает иллюзий на этот счет. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает «БелТА».
«Приостановка странами – членами НАТО действия ДОВСЕ развязывает им руки для наращивания беспрецедентных военных потенциалов», – уточнил Алейник на заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате.
Он добавил, что в этой ситуации Белоруссия не могла не принять ответные меры.
29 мая Белоруссия приостановила действие ДОВСЕ. Закон об этом подписал президент республики Александр Лукашенко.
7 ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, действие которого было приостановлено Москвой в 2007 г. В МИДе тогда заявили о неприемлемости сохранения ДОВСЕ из-за прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине и стремления расширить блок.
ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Договор устанавливал равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировал места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.