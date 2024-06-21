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Ким Чен Ын подарил Путину бюст и портрет

Ведомости

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину бюст и портрет с его изображением. Фотографии со встречи глав государств опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На портрете, который подарил Ким, Путин изображен на фоне Красной площади. На нем запечатлели Спасскую башню, собор Василия Блаженного и салют. Бюст президента России выполнен в белом цвете.

20 июня стало известно, что Ким наградил Путина орденом Ким Ир Сена – высшей госнаградой в Северной Корее. Он также подарил президенту России двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Путин, в свою очередь, подарил лидеру КНДР еще один Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

Путин находился с официальном визитом в КНДР 18-19 июня. Во второй его день состоялись переговоры между сторонами в узком и расширенном составах. Главы государств подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Кимом возложили венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне и посетили концерт в Пхеньянском доме спорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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