Ким Чен Ын подарил Путину бюст и портрет

Путин находился с официальном визитом в КНДР 18-19 июня. Во второй его день состоялись переговоры между сторонами в узком и расширенном составах. Главы государств подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Кимом возложили венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне и посетили концерт в Пхеньянском доме спорта.