Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР и подарил двух охотничьих собак

Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Ким Чен Ыном возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, а затем посетил концерт в Пхеньянском доме спорта.