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Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР и подарил двух охотничьих собак

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын наградил президента РФ Владимира Путина орденом Ким Ир Сена – высшей госнаградой в Северной Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Путину вручили орден «в знак выражения безграничного уважения и доверия» правительства и народа КНДР, а также за «особые заслуги в развитии отношений между двумя странами».

На церемонии присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак. Также участие в мероприятии приняли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и посол России в КНДР Александр Мацегора.

Кроме того, Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. 19 июня Ушаков сообщил, что лидеры обменялись подарками. Ким, в частности, вручил российскому президенту подарки, связанные с его изображением, в том числе бюсты. Путин же преподнес лидеру КНДР еще один Aurus (первую машину президент РФ подарил лидеру КНДР в феврале), адмиральский кортик и чайный сервиз.

Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Ким Чен Ыном возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, а затем посетил концерт в Пхеньянском доме спорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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