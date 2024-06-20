Ким Чен Ын вручил Путину высшую госнаграду КНДР и подарил двух охотничьих собак
Лидер КНДР Ким Чен Ын наградил президента РФ Владимира Путина орденом Ким Ир Сена – высшей госнаградой в Северной Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Путину вручили орден «в знак выражения безграничного уважения и доверия» правительства и народа КНДР, а также за «особые заслуги в развитии отношений между двумя странами».
На церемонии присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак. Также участие в мероприятии приняли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и посол России в КНДР Александр Мацегора.
Кроме того, Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. 19 июня Ушаков сообщил, что лидеры обменялись подарками. Ким, в частности, вручил российскому президенту подарки, связанные с его изображением, в том числе бюсты. Путин же преподнес лидеру КНДР еще один Aurus (первую машину президент РФ подарил лидеру КНДР в феврале), адмиральский кортик и чайный сервиз.
Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Ким Чен Ыном возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, а затем посетил концерт в Пхеньянском доме спорта.