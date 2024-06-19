Путин прокатил Ким Чен Ына на Aurus
Президент России Владимир Путин сел за руль Aurus и прокатил председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына. Кадры поездки лидеров двух стран опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
После этого Путин и Ким Чен Ын прогулялись пешком, отметил Зарубин.
Владимир Путин 18-19 июня находится с официальным визитом в КНДР. Это его первая поездка в Северную Корею с 2000 г.
Лидеры двух стран уже обменялись подарками. Путин преподнес Киму еще один Aurus (первую машину президент РФ подарил лидеру КНДР в феврале), адмиральский кортик и чайный сервиз. Ким Чен Ын же вручил Путину подарки, «связанные с изображением президента». Помощник российского президента Юрий Ушаков добавил, что среди них есть несколько вариантов изображений, включая бюсты.
19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После этого Путин вместе с Ким Чен Ыном возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне, а затем посетил концерт в Пхеньянском доме спорта.