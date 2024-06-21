Посол назвал неприемлемыми попытки Южной Кореи шантажировать Россию
Попытки угроз и шантажа властями Южной Кореи в адрес России из-за подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР неприемлемы. Об этом посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил во время встречи с первым замглавы МИД республики Ким Хон Гюном.
Российский дипломат также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не направлено против третьих стран и содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове. Он добавил, что Россия будет и впредь работать над формированием в регионе архитектуры долгосрочного мира на основе принципа неделимой безопасности.
Кроме того, Зиновьев донес до южнокорейской стороны заявления президента РФ Владимира Путина, связанные с его визитом в КНДР и касающиеся российско-южнокорейских отношений.
21 июня посла РФ в Южной Корее вызвали в МИД республики, где выразили позицию правительства относительно визита Путина в КНДР и подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. В южнокорейском МИДе подчеркнули, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна является нарушением резолюций Совета безопасности ООН и негативно влияет на ситуацию в регионе.
В ходе визита в Пхеньян Путин подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этому предшествовали российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах.
Подписанное соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. Договор заключен бессрочно.