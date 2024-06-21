Посол назвал неприемлемыми попытки Южной Кореи шантажировать Россию

Российский дипломат также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не направлено против третьих стран и содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове. Он добавил, что Россия будет и впредь работать над формированием в регионе архитектуры долгосрочного мира на основе принципа неделимой безопасности.