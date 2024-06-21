Российского посла вызвали в МИД Южной Кореи

В южнокорейском МИДе подчеркнули, что военное сотрудничество Северной Кореи и России является нарушением резолюций Совета безопасности ООН и негативно влияет на ситуацию в регионе и российско-корейские отношения. Кроме того, южнокорейская сторона рассказала о контрмерах, которые приняла против России 20 июня.