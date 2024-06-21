Российского посла вызвали в МИД Южной Кореи
МИД Южной Кореи вызвал российского посла в республике Георгия Зиновьева из-за подписанного между РФ и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает Yonhap News.
В южнокорейском МИДе подчеркнули, что военное сотрудничество Северной Кореи и России является нарушением резолюций Совета безопасности ООН и негативно влияет на ситуацию в регионе и российско-корейские отношения. Кроме того, южнокорейская сторона рассказала о контрмерах, которые приняла против России 20 июня.
В ходе визита в Пхеньян президент РФ Владимир Путин подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этому предшествовали российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах.
Подписанное соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. Договор заключен бессрочно.