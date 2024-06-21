О чем договорились Путин и Ким

В нем констатируется, что Россия и КНДР стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и нового «справедливого международного порядка», для чего они будут поддерживать тесную связь между собой. Стороны сотрудничают друг с другом «в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности». Там же (в третьей статье) содержится норма, аналогичная той, которая была закреплена в прошлом Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 г., – «в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии» могут быть «незамедлительно задействованы двусторонние каналы для проведения консультаций».