О чем договорились Путин и Ким

О чем договорились Путин и КимТекст соглашения опубликовало ЦТАК
Государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало 20 июня подписанный накануне президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ содержит 23 статьи, он подлежит ратификации и рассчитан на неопределенный срок.
В нем констатируется, что Россия и КНДР стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и нового «справедливого международного порядка», для чего они будут поддерживать тесную связь между собой. Стороны сотрудничают друг с другом «в целях обеспечения прочного регионального и международного мира и безопасности». Там же (в третьей статье) содержится норма, аналогичная той, которая была закреплена в прошлом Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 г., – «в случае возникновения непосредственной угрозы совершения против одной из сторон акта вооруженной агрессии» могут быть «незамедлительно задействованы двусторонние каналы для проведения консультаций».
Наиболее резонансной стала норма о необходимости «незамедлительно оказать военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», если одна из стран «подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны» (четвертая статья). Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире «Первого канала», что против этой статьи может возражать только тот, кто планирует агрессию в отношении одной из стран. Он обратил внимание, что помощь должна предоставляться в соответствии со ст. 51 устава ООН: «Здесь исключительно оборонительная позиция».
Также Россия и КНДР обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, «права на свободный выбор», развития систем и ключевых интересов другой страны, а также не принимать участия в таких действиях. Отдельно указывается, что ни Россия, ни Северная Корея не позволят третьим странам «использовать свою территорию» в целях нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности друг друга. Москва и Пхеньян договорились создать механизмы по проведению совместных мероприятий «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны», также для обеспечения мира и безопасности.
Также они обязуются воздерживаться от присоединения к «односторонним принудительным мерам» любой третьей стороны, если такие меры затрагивают или направлены на Россию или КНДР. Стороны также готовы поощрять научные исследования в сфере космоса, биологии, мирного атома, искусственного интеллекта и информационных технологий. Оба государства «стремятся увеличить объем двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества».
Обе стороны стараются избегать термина «военный союз», а представители российского руководства подчеркивают, что договор не направлен против третьих стран, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Что касается четвертой статьи, то полная и всеобъемлющая помощь по ней будет оказана, только если официально будет фиксироваться состояние войны, чего сейчас не наблюдается, указывает эксперт.
О пересмотре политики Южной Кореи в отношении поставок оружия Украине пока говорят не первые лица государства, но такие разговоры ведутся давно. Сейчас Сеул оказался в ситуации, когда он должен как-то ответить на сближение Москвы и Пхеньяна, и будет печально, если таким ответом будут прямые поставки оружия Киеву, чего долго добиваются Вашингтон и НАТО, говорит Асмолов. До принятия окончательных решений в Южной Корее будут сначала выяснять, правильно ли они все поняли, и, возможно, пожелают сохранить какие-то отношения с Россией при факторе давления Вашингтона, заключает эксперт.