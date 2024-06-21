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Песков: РФ заинтересована только в комплексном диалоге с США

Ведомости

РФ заинтересована в комплексном диалоге с США, включающего конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлеченностью США в этот конфликт», – заявил Песков (цитата по ТАСС).

Таким образом он прокомментировал заявления американских властей о том, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по ядерным рискам в отрыве от украинского конфликта.

7 июня президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия. «В них подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею», – пояснил суть документа старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

Россия и США заключили Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) в 2010 г. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей.

Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва продолжит соблюдать ограничения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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