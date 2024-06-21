Песков: РФ заинтересована только в комплексном диалоге с США

Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва продолжит соблюдать ограничения.