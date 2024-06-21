Песков: РФ заинтересована только в комплексном диалоге с США
РФ заинтересована в комплексном диалоге с США, включающего конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлеченностью США в этот конфликт», – заявил Песков (цитата по ТАСС).
Таким образом он прокомментировал заявления американских властей о том, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по ядерным рискам в отрыве от украинского конфликта.
7 июня президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия. «В них подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею», – пояснил суть документа старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.
Россия и США заключили Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) в 2010 г. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей.
Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва продолжит соблюдать ограничения.