Песков назвал результативными визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Государственные визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам были результативными, глава государства уже вернулся в РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня под утро президент прилетел в Москву. Завершилась трехдневная поездка, весьма и весьма напряженная», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он назвал повестку дня в ходе визитов «очень насыщенной».
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, после чего сразу отправился во Вьетнам. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одной из сторон.
20 июня по итогам нынешних российско-вьетнамских переговоров было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.