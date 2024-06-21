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Песков допустил давление на партнеров России со стороны США

Ведомости

В Кремле допустили, что США будут оказывать давление на всех партнеров России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Но сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-то конфронтационности по отношению к третьим странам, оно носит взаимовыгодный характер и, конечно, отвечает интересам наших партнеров», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

21 июня Путин вернулся из Вьетнама, где находился с государственным визитом. В прошлый раз его визит в эту страну состоялся в 2017 г. В результате российско-вьетнамских переговоров стороны приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства. Был подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

18 и 19 июня российский лидер находился с официальным визитом в КНДР, где был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Резонансной стала часть соглашения о необходимости «незамедлительно оказать военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», если одна из стран «подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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