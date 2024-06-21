Песков допустил давление на партнеров России со стороны США
В Кремле допустили, что США будут оказывать давление на всех партнеров России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Но сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-то конфронтационности по отношению к третьим странам, оно носит взаимовыгодный характер и, конечно, отвечает интересам наших партнеров», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
21 июня Путин вернулся из Вьетнама, где находился с государственным визитом. В прошлый раз его визит в эту страну состоялся в 2017 г. В результате российско-вьетнамских переговоров стороны приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства. Был подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.
18 и 19 июня российский лидер находился с официальным визитом в КНДР, где был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Резонансной стала часть соглашения о необходимости «незамедлительно оказать военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», если одна из стран «подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны».