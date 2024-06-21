Песков допустил давление на партнеров России со стороны США

18 и 19 июня российский лидер находился с официальным визитом в КНДР, где был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Резонансной стала часть соглашения о необходимости «незамедлительно оказать военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», если одна из стран «подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны».