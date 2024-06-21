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В Кремле объяснили, что имел в виду Путин под фразой «мы готовы идти до конца»

Ведомости

Президент России Владимир Путин, комментируя повышение градуса напряженности со стороны стран Запада, имел в виду доведение до конца спецоперации, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, в проведении спецоперации. Естественно, для достижения наших целей», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

20 июня Путин во время пресс-конференции в Ханое заявил, что западные страны эскалируют ситуацию, повышая напряженность. Глава государства предположил, что у них есть расчет на испуг России и ее стратегическое поражение на поле боя. По его словам, для РФ это означает прекращение государственности и конец тысячелетней истории страны. «А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» – сказал Путин.

Путин посетил Вьетнам с государственным визитом 20 июня. В этот же день в Ханое прошли российско-вьетнамские переговоры. По итогам было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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