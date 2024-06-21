В Кремле объяснили, что имел в виду Путин под фразой «мы готовы идти до конца»
Президент России Владимир Путин, комментируя повышение градуса напряженности со стороны стран Запада, имел в виду доведение до конца спецоперации, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Естественно, в проведении спецоперации. Естественно, для достижения наших целей», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
20 июня Путин во время пресс-конференции в Ханое заявил, что западные страны эскалируют ситуацию, повышая напряженность. Глава государства предположил, что у них есть расчет на испуг России и ее стратегическое поражение на поле боя. По его словам, для РФ это означает прекращение государственности и конец тысячелетней истории страны. «А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» – сказал Путин.
Путин посетил Вьетнам с государственным визитом 20 июня. В этот же день в Ханое прошли российско-вьетнамские переговоры. По итогам было принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.