В Кремле объяснили, что имел в виду Путин под фразой «мы готовы идти до конца»

20 июня Путин во время пресс-конференции в Ханое заявил, что западные страны эскалируют ситуацию, повышая напряженность. Глава государства предположил, что у них есть расчет на испуг России и ее стратегическое поражение на поле боя. По его словам, для РФ это означает прекращение государственности и конец тысячелетней истории страны. «А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» – сказал Путин.