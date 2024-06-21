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Трамп может выбрать вице-президента по способности к сбору средств

Ведомости

Способность к сбору средств станет ключевым фактором в выборе кандидатом в президенты США Дональдом Трампом своего будущего вице-президента. Об этом со ссылкой на источники среди республиканцев сообщает Axios.

Кого бы ни выбрал Трамп, сбор наличных будет одним из главных заданий будущего вице-президента на оставшуюся часть кампании. Хотя после вынесения обвинительного приговора кампания экс-президента США получила целую волну пожертвований, деньги по-прежнему остаются приоритетом. Общение с Трампом и умение выступать на телевидении также будут важны, отмечают источники.

Это может объяснить, почему несколько главных претендентов на пост вице-президента Трампа, а именно губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, сенатор Тим Скотт  и сенатор Джей Ди Вэнс в последнее время были особенно активны в сфере сбора средств.

Как стало известно Axios, Республиканский национальный комитет, контролируемый Трампом, разрабатывает план сбора средств для своего возможного кандидата на пост вице-президента. Планируется, что Трамп и его кандидат в вице-президенты проведут прием в Милуоки 17 июля во время Республиканской национальной конвенции, который будет называться «Сила в единстве».

21 июня Financial Times со ссылкой на соответствующие документы сообщила, что американский предприниматель Тимоти Меллон, наследник банкира и миллиардера Эндрю Меллона, передал в фонд предвыборной кампании Трампа $50 млн после суда над экс-президентом США. Газета отмечает, что Меллон является ключевой фигурой, которая прикладывает усилия для победы Трампа над действующим президентом США Джо Байденом в предстоящих выборах в ноябре. FT также стало известно, что средства для предвыборной кампании Трамп использовал для оплаты услуг адвокатов в его судебных процессах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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