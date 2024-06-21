Трамп может выбрать вице-президента по способности к сбору средств

21 июня Financial Times со ссылкой на соответствующие документы сообщила, что американский предприниматель Тимоти Меллон, наследник банкира и миллиардера Эндрю Меллона, передал в фонд предвыборной кампании Трампа $50 млн после суда над экс-президентом США. Газета отмечает, что Меллон является ключевой фигурой, которая прикладывает усилия для победы Трампа над действующим президентом США Джо Байденом в предстоящих выборах в ноябре. FT также стало известно, что средства для предвыборной кампании Трамп использовал для оплаты услуг адвокатов в его судебных процессах.