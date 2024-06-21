Трамп может выбрать вице-президента по способности к сбору средств
Способность к сбору средств станет ключевым фактором в выборе кандидатом в президенты США Дональдом Трампом своего будущего вице-президента. Об этом со ссылкой на источники среди республиканцев сообщает Axios.
Кого бы ни выбрал Трамп, сбор наличных будет одним из главных заданий будущего вице-президента на оставшуюся часть кампании. Хотя после вынесения обвинительного приговора кампания экс-президента США получила целую волну пожертвований, деньги по-прежнему остаются приоритетом. Общение с Трампом и умение выступать на телевидении также будут важны, отмечают источники.
Это может объяснить, почему несколько главных претендентов на пост вице-президента Трампа, а именно губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, сенатор Тим Скотт и сенатор Джей Ди Вэнс в последнее время были особенно активны в сфере сбора средств.
Как стало известно Axios, Республиканский национальный комитет, контролируемый Трампом, разрабатывает план сбора средств для своего возможного кандидата на пост вице-президента. Планируется, что Трамп и его кандидат в вице-президенты проведут прием в Милуоки 17 июля во время Республиканской национальной конвенции, который будет называться «Сила в единстве».
21 июня Financial Times со ссылкой на соответствующие документы сообщила, что американский предприниматель Тимоти Меллон, наследник банкира и миллиардера Эндрю Меллона, передал в фонд предвыборной кампании Трампа $50 млн после суда над экс-президентом США. Газета отмечает, что Меллон является ключевой фигурой, которая прикладывает усилия для победы Трампа над действующим президентом США Джо Байденом в предстоящих выборах в ноябре. FT также стало известно, что средства для предвыборной кампании Трамп использовал для оплаты услуг адвокатов в его судебных процессах.