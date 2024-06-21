FT: Тимоти Меллон передал $50 млн на кампанию Трампа после вердикта присяжных
Американский предприниматель Тимоти Меллон, наследник банкира и миллиардера Эндрю Меллона, передал в фонд предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа $50 млн после суда над экс-президентом США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на соответствующие документы.
По данным издания, за последний год Меллон передал группе Make America Great Again Inc. $75 млн. Он также пожертвовал $25 млн кампании по поддержке Роберта Кеннеди-младшего в качестве независимого кандидата в президенты. Политический советник Меллона отказался дать комментарий по этому поводу.
Газета отмечает, что Меллон является ключевой фигурой, которая прикладывает усилия для победы Трампа над действующим президентом США Джо Байденом в предстоящих выборах в ноябре. FT также стало известно, что средства для предвыборной кампании Трамп использовал для оплаты услуг адвокатов в его судебных процессах. Make America Great Again Inc. передала миллионы другой компании, которая оплачивает судебные издержки, и потратила столько же на рекламу для продвижения кандидатуры Трампа.
30 мая по решению присяжных Нью-Йоркского суда Трамп был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Сам бывший президент не согласился с вердиктом и назвал его «позором». Приговор будет вынесен 11 июля.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп. 19 июня портал Axios писал, что демократы сомневаются в победе Байдена на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании. 21 июня стало известно, что Байден впервые с октября 2023 г. опередил Трампа в опросе среди электората. Он был проведен с 14 по 17 июня, разрыв в пользу Байдена составил 2 п. п.: 50% против 48%.