Axios: демократы сомневаются в победе Байдена на предстоящих выборах
Демократы сомневаются в победе президента США Джо Байдена на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании, пишет Axios.
«Высокопоставленные демократы, в том числе некоторые помощники Байдена, все больше сомневаются в его стратегии победы в ноябре, которая основана на опасениях избирателей по поводу событий 6 января, политического насилия, демократии и характера Дональда Трампа», – говорится в публикации.
Издание отмечает, что самое близкое окружение Байдена не потеряло веру в победу действующего президента. При этом опросы среди избирателей показали, что Байден отстает от главного оппонента – экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. Население обеспокоено экономикой и инфляцией, а также вопросом демократии. Поддержка Байдена снижается среди ключевых групп избирателей, в том числе латиноамериканцев и молодежи.
Axios приводит слова неназванного демократического стратега, который назвал текущую ситуацию ужасной. По его словам, наблюдающим со стороны неясно, есть ли у президента и его команды план и как это исправить. Другой источник, который предпочел остаться анонимным, сообщил изданию, что даже те, кто близок к Байдену, боятся выражать обеспокоенность, поскольку помощники президента могут «изгнать инакомыслящих».
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп. 15 мая агентство Reuters сообщило, что они идут вровень в президентской гонке. Около 40% зарегистрированных избирателей выразили готовность проголосовать за Байдена, столько же – за Трампа.