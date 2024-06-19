Axios: демократы сомневаются в победе Байдена на предстоящих выборах

Axios приводит слова неназванного демократического стратега, который назвал текущую ситуацию ужасной. По его словам, наблюдающим со стороны неясно, есть ли у президента и его команды план и как это исправить. Другой источник, который предпочел остаться анонимным, сообщил изданию, что даже те, кто близок к Байдену, боятся выражать обеспокоенность, поскольку помощники президента могут «изгнать инакомыслящих».