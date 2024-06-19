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Axios: демократы сомневаются в победе Байдена на предстоящих выборах

Ведомости

Демократы сомневаются в победе президента США Джо Байдена на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании, пишет Axios.

«Высокопоставленные демократы, в том числе некоторые помощники Байдена, все больше сомневаются в его стратегии победы в ноябре, которая основана на опасениях избирателей по поводу событий 6 января, политического насилия, демократии и характера Дональда Трампа», – говорится в публикации.

Издание отмечает, что самое близкое окружение Байдена не потеряло веру в победу действующего президента. При этом опросы среди избирателей показали, что Байден отстает от главного оппонента – экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. Население обеспокоено экономикой и инфляцией, а также вопросом демократии. Поддержка Байдена снижается среди ключевых групп избирателей, в том числе латиноамериканцев и молодежи.

Axios приводит слова неназванного демократического стратега, который назвал текущую ситуацию ужасной. По его словам, наблюдающим со стороны неясно, есть ли у президента и его команды план и как это исправить. Другой источник, который предпочел остаться анонимным, сообщил изданию, что даже те, кто близок к Байдену, боятся выражать обеспокоенность, поскольку помощники президента могут «изгнать инакомыслящих».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп. 15 мая агентство Reuters сообщило, что они идут вровень в президентской гонке. Около 40% зарегистрированных избирателей выразили готовность проголосовать за Байдена, столько же – за Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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