Белоусов: Россия борется за установление справедливого миропорядка
Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече президента России Владимира Путина с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб.
«Коллективный Запад стремится сдержать ее развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства», – подчеркнул министр (цитата по ТАСС).
Белоусов добавил, что российские военнослужащие владеют инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника.
Глава государства напомнил, что на встрече с руководством МИДа изложил видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. По его словам, Россия готова к широкому международному обсуждению этих ключевых вопросов как с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, Евразии, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами.
В планах России дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире, заявил Путин. Россия и дальше будет совершенствовать систему управления войсками и оружием, повышать интенсивность и качество боевой учебы, проводить учения и тренировки, в том числе с участием дружественных государств. Эффективность этой работы напрямую зависит от офицеров, отметил президент России.