Белоусов: Россия борется за установление справедливого миропорядка

Глава государства напомнил, что на встрече с руководством МИДа изложил видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. По его словам, Россия готова к широкому международному обсуждению этих ключевых вопросов как с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, Евразии, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами.