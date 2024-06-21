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Белоусов: Россия борется за установление справедливого миропорядка

Ведомости

Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече президента России Владимира Путина с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб.

«Коллективный Запад стремится сдержать ее развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства», – подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

Белоусов добавил, что российские военнослужащие владеют инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника.

21 июня Путин провел встречу с выпускниками военных вузов России.

Глава государства напомнил, что на встрече с руководством МИДа изложил видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. По его словам, Россия готова к широкому международному обсуждению этих ключевых вопросов как с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, Евразии, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами.

В планах России дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире, заявил Путин. Россия и дальше будет совершенствовать систему управления войсками и оружием, повышать интенсивность и качество боевой учебы, проводить учения и тренировки, в том числе с участием дружественных государств. Эффективность этой работы напрямую зависит от офицеров, отметил президент России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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