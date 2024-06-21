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Путин встретился с выпускниками военных вузов России

Президент рассказал о продолжении отечественных воинских традиций
Дарья Снегова
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками российских вузов Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб.

Открывая торжественную церемонию, Путин рассказал, что в России берегут каждую страницу воинской летописи Родины, чтят имена героев.

Президент напомнил о приближающемся 80-летии освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков. Советские войска, по его словам, тогда действовали дерзко и профессионально, наступали стремительно, неудержимо, разгромили крупную, многотысячную группировку противника. Путин сравнил тогдашних защитников Отечества с сегодняшними продолжателями ратных традиций, стоящих на страже суверенитета и безопасности России, защищающих Донбасс и в Новороссию.

«Россия последовательно выступает за укрепление стабильности на планете, за справедливое и демократическое многополярное мироустройство», – подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что на встрече с руководством Министерства иностранных дел изложил видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. По его словам, Россия готова к широкому международному обсуждению этих ключевых вопросов, как с коллегами по Шанхайской Организации Сотрудничества, СНГ, Евразии, БРИКС, так и другими международными объединениями, европейскими и НАТОвскими государствами – «естественно, тогда, когда они к этому будут готовы».

Отвечая на непростую международную ситуацию и появление новых вызовов и рисков, Россия будет совершенствовать свои Вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения, учитывая боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки войска на передовую, беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», – пообещал Путин.

В планах РФ, уточнил президент, дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса силы в мире. Россия и дальше будет совершенствовать систему управления войсками и оружием, повышать интенсивность и качество боевой учебы, проводить учения и тренировки, в том числе с участием дружественных нам государств. Эффективность этой работы напрямую зависит от офицеров.

«Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно, на всех порученных участках добиваться конкретных результатов», – обратился Путин к выпускникам.

В преддверии швейцарского саммита 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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