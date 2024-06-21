Путин встретился с выпускниками военных вузов России

Путин напомнил, что на встрече с руководством Министерства иностранных дел изложил видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. По его словам, Россия готова к широкому международному обсуждению этих ключевых вопросов, как с коллегами по Шанхайской Организации Сотрудничества, СНГ, Евразии, БРИКС, так и другими международными объединениями, европейскими и НАТОвскими государствами – «естественно, тогда, когда они к этому будут готовы».