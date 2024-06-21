Токаев поручил найти подозреваемых в покушении на активиста Садыкова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранителям найти подозреваемых в нападении на гражданина страны, активиста Айдоса Садыкова в Киеве и «принять соответствующие меры». Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
Токаев подчеркнул, что внимательно наблюдает за расследованием покушения на Садыкова. Правоохранители Казахстана выясняют обстоятельства случившегося по поручению главы государства.
«Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола», – добавил Токаев.
18 июня в Киеве неизвестный выстрелил в Садыкова возле его дома. Состояние мужчины после нападения оценивается как тяжелое. В момент покушения он был вместе с женой Натальей Садыковой, она не пострадала.
По данным издания «Страна», Садыков живет в Киеве с 2014 г., он получил официальный статус беженца. Супруги вели оппозиционный проект «Басе». В Казахстане Садыков объявлен в розыск за разжигание розни. По информации СМИ, его Telegram-канал известен резкой критикой в адрес властей Казахстана.