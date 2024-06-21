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Токаев поручил найти подозреваемых в покушении на активиста Садыкова

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранителям найти подозреваемых в нападении на гражданина страны, активиста Айдоса Садыкова в Киеве и «принять соответствующие меры». Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Токаев подчеркнул, что внимательно наблюдает за расследованием покушения на Садыкова. Правоохранители Казахстана выясняют обстоятельства случившегося по поручению главы государства.

«Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола», – добавил Токаев.

18 июня в Киеве неизвестный выстрелил в Садыкова возле его дома. Состояние мужчины после нападения оценивается как тяжелое. В момент покушения он был вместе с женой Натальей Садыковой, она не пострадала.

По данным издания «Страна», Садыков живет в Киеве с 2014 г., он получил официальный статус беженца. Супруги вели оппозиционный проект «Басе». В Казахстане Садыков объявлен в розыск за разжигание розни. По информации СМИ, его Telegram-канал известен резкой критикой в адрес властей Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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