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МИД России предупредил Японию о жестких контрмерах в ответ на санкции

Ведомости

Россия отреагирует жесткими контрмерами на санкции, которые ввела Япония 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба МИД России по результатам встречи директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой с директором департамента Европы МИД Японии Масаши Накагомэ.

«Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, пакет нелегитимных односторонних санкций против нашей страны. Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Во время разговора Воробьева также передала Накагомэ содержание инициативы президента России Владимира Путина по созданию новой Евразийской общеконтинентальной архитектуры безопасности.

14 июня Путин во время встречи с руководством МИДа заявил, что пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. 21 июня глава государства во время встречи с выпускниками военных университетов сообщил, что Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности с ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, а также НАТО. Он добавил, что обсуждение будет возможно при готовности соответствующих сторон к нему.

21 июня Япония ввела санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. В черный список внесены секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, а также директор «Уралвагонзавода» Александр Попов и др. Среди компаний, попавших под новые ограничения, – производитель микросхем «Микрон», «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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