МИД России предупредил Японию о жестких контрмерах в ответ на санкции

14 июня Путин во время встречи с руководством МИДа заявил, что пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. 21 июня глава государства во время встречи с выпускниками военных университетов сообщил, что Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности с ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, а также НАТО. Он добавил, что обсуждение будет возможно при готовности соответствующих сторон к нему.