МИД России предупредил Японию о жестких контрмерах в ответ на санкции
Россия отреагирует жесткими контрмерами на санкции, которые ввела Япония 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба МИД России по результатам встречи директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой с директором департамента Европы МИД Японии Масаши Накагомэ.
«Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, пакет нелегитимных односторонних санкций против нашей страны. Предупредили, что в такой ситуации продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Токио контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Во время разговора Воробьева также передала Накагомэ содержание инициативы президента России Владимира Путина по созданию новой Евразийской общеконтинентальной архитектуры безопасности.
14 июня Путин во время встречи с руководством МИДа заявил, что пришло время начать широкое обсуждение двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. 21 июня глава государства во время встречи с выпускниками военных университетов сообщил, что Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности с ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, а также НАТО. Он добавил, что обсуждение будет возможно при готовности соответствующих сторон к нему.
21 июня Япония ввела санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. В черный список внесены секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, а также директор «Уралвагонзавода» Александр Попов и др. Среди компаний, попавших под новые ограничения, – производитель микросхем «Микрон», «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев».