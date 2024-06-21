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Россотрудничество: отток русскоязычных из Прибалтики будет серьезным

Ведомости

Отток русскоязычного населения из стран Прибалтики будет очень серьезным на фоне введения Латвией экзамена по латышскому языку для продления ВНЖ. Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

«У нас сейчас нет точной цифры, сколько людей русскоговорящих были вынуждены покинуть территорию прибалтийских стран из-за введения этих драконовских мер. <...> Отток населения, в первую очередь русскоговорящего, будет достаточно серьезный», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Шевцова, «многолетние действия по дискредитации русскоговорящего населения» являются «достаточно плохим знаком для этих стран с точки зрения их позиционирования на международном пространстве».

20 июня парламент Латвии принял поправки к закону об иммиграции. Согласно им, все россияне, проживающие в Латвии, обязаны будут сдать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Авторы законопроекта пояснили, что это необходимо для усиления безопасности страны и укрепления позиций латышского языка.

При этом Латвия обязала россиян сдавать языковой экзамен для продления ВНЖ еще в сентябре 2022 г. Нужно подтвердить минимальный уровень A2, иначе документы аннулируют. Мера касалась только тех, кто оформил документы по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 г.

В феврале 2024 г. правительство Латвии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну для граждан России до 4 марта 2025 г. Въезд через границу доступен только для обладателей ВНЖ Латвии или другого государства ЕС, Еврозоны и Швейцарии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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