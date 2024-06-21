Россотрудничество: отток русскоязычных из Прибалтики будет серьезным

При этом Латвия обязала россиян сдавать языковой экзамен для продления ВНЖ еще в сентябре 2022 г. Нужно подтвердить минимальный уровень A2, иначе документы аннулируют. Мера касалась только тех, кто оформил документы по иммиграционному закону, действовавшему с 2003 г.