В сети появилось новое видео применения ФАБ-3000 в Харьковской области
Второе видео применения Вооруженными силами (ВС) России фугасной авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК) опубликовано в профильных Telegram-каналах.
Авторы публикации сообщают, что авиабомба была применена в Харьковской области. Удар пришелся по расположению третьего батальона 13-й отдельной бригады особого назначения нацгвардии Украины в Липцах. Потери украинской стороны составили до 70 военнослужащих.
Отмечается, что удар ФАБ-3000 является вторым подтвержденным за сутки.
20 июня стало известно, что российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне специальной военной операции, ударив по пункту временной дислокации врага в Липцах.
Авиабомбы ФАБ-3000 производят на заводе в Нижегородской области с февраля 2024 г. В марте сообщалось, что на предприятии также выпускают авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 – с начала года объемы их производства увеличились.