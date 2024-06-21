В сети появилось новое видео применения ФАБ-3000 в Харьковской области

Авиабомбы ФАБ-3000 производят на заводе в Нижегородской области с февраля 2024 г. В марте сообщалось, что на предприятии также выпускают авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 – с начала года объемы их производства увеличились.