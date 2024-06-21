Йеменский хуситы представили беспилотный катер собственного производства
Хуситы Йемена показали беспилотный катер собственного производства, передает подконтрольный движению телеканал Al Masirah.
«Катер-беспилотник "Туфан-1" несет боевую часть массой 150 кг, он отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью», – говорится в сообщении.
Позже телеканал сообщил, что при атаке на торговое судно Tutor 12 июня использовался катер «Туфан-1».
12 июня центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об атаке хуситов на судно Tutor в Красном море. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 18 июня сообщило, что Tutor, предположительно, затонуло.
Йеменского движения «Ансар Аллах» атакует корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.
14 июня лидеры стран «Большой семерки» (G7) потребовали от членов йеменского движения немедленно прекратить нападения на суда в Красном море и Аденском заливе.