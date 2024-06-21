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Йеменский хуситы представили беспилотный катер собственного производства

Ведомости

Хуситы Йемена показали беспилотный катер собственного производства, передает подконтрольный движению телеканал Al Masirah.

«Катер-беспилотник "Туфан-1" несет боевую часть массой 150 кг, он отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью», – говорится в сообщении.

Позже телеканал сообщил, что при атаке на торговое судно Tutor 12 июня использовался катер «Туфан-1».

12 июня центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об атаке хуситов на судно Tutor в Красном море. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 18 июня сообщило, что Tutor, предположительно, затонуло.

Йеменского движения «Ансар Аллах» атакует корабли с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре 2023 г. начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.

14 июня лидеры стран «Большой семерки» (G7) потребовали от членов йеменского движения немедленно прекратить нападения на суда в Красном море и Аденском заливе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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