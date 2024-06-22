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Нарышкин заявил о планах США использовать ИИ против «неугодных стран»

Ведомости

Разведка США может начать использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для манипулирования общественным сознанием в «неугодных странах», рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны. Это может стать очень серьезной проблемой, я бы сказал, для всего человечества», – сказал он в эфире «России 24».

По его словам, за последние годы Соединенные Штаты потратили много средств на финансирование примерно 150 проектов в области ИИ.

14 декабря 2023 г. Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске сообщил, что разведка США намерена создать за рубежом виртуальную «Российскую республику».

Об этом он заявил в преддверии выборов президента РФ, которые прошли в марте 2024 г. Нарышкин говорил, что ЦРУ прорабатывает «проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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