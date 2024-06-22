Нарышкин заявил о планах США использовать ИИ против «неугодных стран»
Разведка США может начать использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для манипулирования общественным сознанием в «неугодных странах», рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны. Это может стать очень серьезной проблемой, я бы сказал, для всего человечества», – сказал он в эфире «России 24».
По его словам, за последние годы Соединенные Штаты потратили много средств на финансирование примерно 150 проектов в области ИИ.
14 декабря 2023 г. Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске сообщил, что разведка США намерена создать за рубежом виртуальную «Российскую республику».
Об этом он заявил в преддверии выборов президента РФ, которые прошли в марте 2024 г. Нарышкин говорил, что ЦРУ прорабатывает «проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства, так называемой Российской республики во главе с некоей временной администрацией».