Нарышкин заявил о планах США использовать ИИ против «неугодных стран»

«Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны. Это может стать очень серьезной проблемой, я бы сказал, для всего человечества», – сказал он в эфире «России 24».