FT: Киев мог получить боеприпасы от Сербии на 800 млн евро через третьих лиц
Украина через третьи стороны получила от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро, сообщает газета Financial Times.
Объем экспорта боеприпасов подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он назвал сумму «в целом точной» – она соответствует показателям за два-три года.
«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или Россию, <...> но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими», – сказал он.
«Даже если я знаю [куда попадают боеприпасы], это не моя работа», – цитирует Вучича FT. Он добавил, что продажа боеприпасов – возможность для бизнеса, а его работа – заботиться о народе Сербии и добиться того, чтобы страна продавала боеприпасы. Он подчеркнул, что у Белграда есть друзья и в Москве, и в Киеве.
По словам Вучича, у Сербии есть «прекрасная возможность» в вопросе бизнеса, поскольку сербское оружие дешевле, чем в западных странах. Он подчеркнул, что общий объем экспорта боеприпасов из Сербии может увеличиться. Это подтвердил и министр финансов Сербии Синиша Мали. По его словам, оборонная промышленность, в которой занято 20 000 человек в стране с населением 7 млн, может быстро расширяться.
После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. В то же время Сербия неоднократно подчеркивала, что не станет присоединяться к ним. Вучич заявлял, что республика присоединится к антироссийским санкциям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Вучич также сообщал о намерении Сербии выстраивать дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом.