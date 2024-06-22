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FT: Киев мог получить боеприпасы от Сербии на 800 млн евро через третьих лиц

Ведомости

Украина через третьи стороны получила от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро, сообщает газета Financial Times.

Объем экспорта боеприпасов подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он назвал сумму «в целом точной» – она соответствует показателям за два-три года.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или Россию, <...> но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими», – сказал он.

«Даже если я знаю [куда попадают боеприпасы], это не моя работа», – цитирует Вучича FT. Он добавил, что продажа боеприпасов – возможность для бизнеса, а его работа – заботиться о народе Сербии и добиться того, чтобы страна продавала боеприпасы. Он подчеркнул, что у Белграда есть друзья и в Москве, и в Киеве.

По словам Вучича, у Сербии есть «прекрасная возможность» в вопросе бизнеса, поскольку сербское оружие дешевле, чем в западных странах. Он подчеркнул, что общий объем экспорта боеприпасов из Сербии может увеличиться. Это подтвердил и министр финансов Сербии Синиша Мали. По его словам, оборонная промышленность, в которой занято 20 000 человек в стране с населением 7 млн, может быстро расширяться.

После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. В то же время Сербия неоднократно подчеркивала, что не станет присоединяться к ним. Вучич заявлял, что республика присоединится к антироссийским санкциям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Вучич также сообщал о намерении Сербии выстраивать дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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