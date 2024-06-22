FT: Киев мог получить боеприпасы от Сербии на 800 млн евро через третьих лиц

После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. В то же время Сербия неоднократно подчеркивала, что не станет присоединяться к ним. Вучич заявлял, что республика присоединится к антироссийским санкциям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Вучич также сообщал о намерении Сербии выстраивать дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом.