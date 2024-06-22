Консерваторы Польши призвали к референдуму о выходе из миграционного пакта ЕС
Консервативная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) призвала провести референдум об одностороннем выходе из миграционного пакта Евросоюза (ЕС). Об этом партия сообщила на своей официальной странице в соцсети Х.
«С сентября будем собирать подписи для нового референдума, темой которого станет требование о расторжении миграционного пакта. Это будет общенациональная задача, которую можно решить уже сегодня», – заявил председатель партии Ярослав Качиньский.
14 мая Совет ЕС утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Главной особенностью реформы стала обязательная пограничная процедура, а также быстрая оценка заявлений мигрантов. Пакт ввел квотирование расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться с помощью оплаты в специальный фонд.
В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет принимать мигрантов согласно пакту, поскольку она голосовала против него. По словам Туска, Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом между Россией и Украиной. В стране также находятся десятки тысяч мигрантов из Белоруссии.