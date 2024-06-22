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Консерваторы Польши призвали к референдуму о выходе из миграционного пакта ЕС

Ведомости

Консервативная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) призвала провести референдум об одностороннем выходе из миграционного пакта Евросоюза (ЕС). Об этом партия сообщила на своей официальной странице в соцсети Х.

«С сентября будем собирать подписи для нового референдума, темой которого станет требование о расторжении миграционного пакта. Это будет общенациональная задача, которую можно решить уже сегодня», – заявил председатель партии Ярослав Качиньский.

14 мая Совет ЕС утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Главной особенностью реформы стала обязательная пограничная процедура, а также быстрая оценка заявлений мигрантов. Пакт ввел квотирование расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться с помощью оплаты в специальный фонд.

В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет принимать мигрантов согласно пакту, поскольку она голосовала против него. По словам Туска, Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом между Россией и Украиной. В стране также находятся десятки тысяч мигрантов из Белоруссии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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