Консерваторы Польши призвали к референдуму о выходе из миграционного пакта ЕС

В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет принимать мигрантов согласно пакту, поскольку она голосовала против него. По словам Туска, Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом между Россией и Украиной. В стране также находятся десятки тысяч мигрантов из Белоруссии.