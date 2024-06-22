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Захарова: атаки ВСУ показывают курс на создание угрозы техногенных аварий

В МИД РФ заявили об ответе на удары Киева по энергетическим объектам
Ведомости

Систематичность атак ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) демонстрирует тенденцию по созданию рисков техногенных аварий. Россия будет примет меры для того, чтобы лишить Киев наносить удары по энергетическим объектам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима [президента Украины Владимира] Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары», – говорится в комментарии.

По ее словам, систематичность атак ВСУ на ЗАЭС и другие энергетические объекты «демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего Европейского континента».

Захарова комментирует атаки, которые произошли 19 и 21 июня недалеко от ЗАЭС. 19 июня украинские дроны полностью уничтожили подстанцию «Луч», 21 июня ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, в результате которого был поврежден трансформатор.

22 июня глава администрации Энергодара Запорожской области Эдуард Сеновоз сообщил, что в городе восстановили энергоснабжение после атак ВСУ.

ЗАЭС находится под контролем РФ с конца февраля 2022 г. Станция неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Москва заявляла, что Россия не размещает на станции тяжелые вооружения и не наносит удары с территории объекта. Это также подтверждал Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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