Захарова: атаки ВСУ показывают курс на создание угрозы техногенных аварий

По ее словам, систематичность атак ВСУ на ЗАЭС и другие энергетические объекты «демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего Европейского континента».