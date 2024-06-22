Ураган повредил военные вертолеты Ми-8 и Ми-17 в Польше
В Лодзинском воеводстве в центральной части Польши ураган повредил крышу ангара и два военных вертолета, сообщило объединенное командование вооруженных сил (ВС) Польши.
«Утром [22 июня] во время шторма в Лезнице-Вельке Лодзинского воеводства была повреждена крыша ангара. Два вертолета были повреждены, два других требуют проверки», – говорится в сообщении.
По уточнению радио RMF, были повреждены военные вертолеты Ми-8 и Ми-17. Представитель командования ВС Польши подполковник Марек Павляк сообщил, что выявленные повреждения вертолетов можно отремонтировать.
22 июня оперативное командование польских вооруженных сил сообщило о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине. Тогда ВС Польши подняли авиацию. До этого командование сообщило, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума из-за полетов польской и союзной авиации.