Хуситы Йемена атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
Йеменские хуситы атаковали авианосец USS Dwight D. Eisenhower, передает подконтрольный движению телеканал Al Masirah.
«Ракетные войска провели операцию по атаке на американский авианосец Eisenhower в северной части Красного моря несколькими баллистическими крылатыми ракетами», – говорится в сообщении.
Об атаках на военный корабль хуситы сообщают последнюю неделю. В частности, Al Masirah сообщал о нескольких атаках на авианосец в Баб-эль-Мандебском проливе. В США отрицали повреждения корабля. 22 июня телеканал NBC News со ссылкой на Associated Press сообщил, что американский авианосец Dwight Eisenhower покинет Красное море после атак хуситов.
Йеменское движение «Ансар Аллах» атакует корабли в Красном море с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». 12 июня центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об атаке хуситов на торговое судно Tutor в Красном море.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 18 июня сообщило, что Tutor, предположительно, затонуло. Позже хуситы показали беспилотный катер собственного производства «Туфан-1», которым было атаковано судно.
Западные страны на фоне атак на торговые суда в Красном море объявили о начале операции «Страж процветания» в декабре 2023 г. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.