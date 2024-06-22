Хуситы Йемена атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower

Об атаках на военный корабль хуситы сообщают последнюю неделю. В частности, Al Masirah сообщал о нескольких атаках на авианосец в Баб-эль-Мандебском проливе. В США отрицали повреждения корабля. 22 июня телеканал NBC News со ссылкой на Associated Press сообщил, что американский авианосец Dwight Eisenhower покинет Красное море после атак хуситов.